Unghie | l’azzurro spopola su TikTok e l’esperta Pantone spiega perché

Leggi su velvetmag

(Di martedì 28 giugno 2022) Una nuova challenge impazza sue questa volta riguarda la manicure. E se vi chiedessero di scegliere un colore per le vostre, quale sarebbe? Il web ha decretato cheè il re dell’estate. Chi bazzica nel mondo di, soprattutto nel campo beauty, avrà sicuramente sentito parlare di una nuova tendenza. Tutto è partito da un semplice hashtag, #lightbluenails, che nelle ultime settimane è diventato talmente gettonato da raggiungere quasi 9 milioni di visualizzazioni. Ed è così che è emerso un altro dettaglio interessante che riguarda la tendenza manicure dell’estate 2022: non ci sono dubbi,è il colore preferito di stagione per la generazione Z. Crediti: Zalando Beauty/InstagramL’hashtag che ha lanciato la nuova tendenza...