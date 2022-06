Ultime Notizie – Covid Francia | la sentenza | no risarcimento per parenti di malati morti

(Di martedì 28 giugno 2022) Un tribunale civile di Parigi ha sancito il fallimento iniziale del governo francese nella gestione dell’epidemia diin risposta alla querela presentata da familiari di persone decedute dopo essere state contagiate o da persone contagiate fino al maggio del 2020. Ma il tribunale non ha stabilito risarcimenti per i danni subiti dai querelanti citando l’assenza di un legame diretto fra gli errori commessi dallo stato e il contagio. Il pronunciamento indica in particolare la mancata riserva di mascherine in previsione di una pandemia e l’avviso diffuso nei primi tempi sulla mancanza di effetti positivi dell’uso delle mascherine. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - FabrizioPerfumo : RT @Bluefidel47: Pubblicate, queste notizie non debbono essere soffocate. - _MASSlMO_ : RT @sostengoi40: Col governo Draghi, oltre ai costi di bollette e generi alimentari sale anche il prezzo della tazzina di caffè al bar: una… - LuciLuci78 : RT @gibzayn: viste le ultime notizie su skriniar ho dovuto adattarmi -

Secondo quanto riportato dal leaker Hoang Anh Phu in un recente tweet, leCPU workstation di ... 2 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Gallo VIA VIARelazionate Rumor AMD Articolo AMD ...Nelle24 ore le vittime sono state 69 (ieri 63) mentre sono 237 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di ieri e 6.035, ovvero 162 in più di ieri, i ricoverati nei reparti ...Registrati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono 21.153 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’11,2%. Crescono a 837 (+57) i ricoverati non in terapia intensiva, e a 17 (+3) quelli in ...Ci sono tanti club alla finestra che potrebbero provare ad inserirsi come la Salernitana, l'Empoli, il Sassuolo e anche la Fiorentina, ed è per questo che il Toro vuole provare ad accelerare e ...