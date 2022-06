Ultime Notizie – Covid, Ciccozzi: “Obbligo mascherina al chiuso finché curva non scende” (Di martedì 28 giugno 2022) “La variante Omicron è davvero molto contagiosa. Se facciamo una cena tra amici e solo uno è positivo asintomatico, possiamo stare certi che gli altri saranno contagiati. Un consiglio al Governo è quello che, fino a quando la curva dei casi non diminuirà, occorre tornare all’Obbligo della mascherina al chiuso e nei luoghi di lavoro. All’aperto il buon senso degli italiani dovrebbe far optare per il dispositivo se ci sono assembramenti”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, fa il punto della situazione epidemiologica. Sul balzo dei contagi nel Lazio e a Roma nelle Ultime 24 ore, oltre 11mila casi, il dato più alto da fine marzo, “c’è un movimento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) “La variante Omicron è davvero molto contagiosa. Se facciamo una cena tra amici e solo uno è positivo asintomatico, possiamo stare certi che gli altri saranno contagiati. Un consiglio al Governo è quello che, fino a quando ladei casi non diminuirà, occorre tornare all’dellaale nei luoghi di lavoro. All’aperto il buon senso degli italiani dovrebbe far optare per il dispositivo se ci sono assembramenti”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, fa il punto della situazione epidemiologica. Sul balzo dei contagi nel Lazio e a Roma nelle24 ore, oltre 11mila casi, il dato più alto da fine marzo, “c’è un movimento ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - TizianoPesce : RT @GrSociale: ? È tempo di Grs: prenditi 3?? minuti per non perdere le ultime notizie su sociale e terzo settore - sole24ore : ?? La #Russia conferma che l’invito a #Putin a partecipare al #G20 in #Indonesia è stato ricevuto. Lo rende noto il… - PBellero : RT @cesareserono: Caratterizzazione molecolare dei noduli tiroidei -