Traffico Roma del 28-06-2022 ore 15:30 (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione sulle grande raccordo anulare per interventi di manutenzione in corso non si escludono rallentamenti sulla carreggiata interna tra La Tiburtina è la Prenestina ancora scarso il Traffico in e queste prime ore pomeridiane sulla tratto cittadino della A24 sull’intero percorso della tangenziale est centro città possibili disagi per un incidente sul lungotevere in Augusta altezza Ponte Regina Margherita spessa raccomandazione su via Tor de Schiavi in prossimità di via Maggiore prudenza su via Ardeatina dove a causa di un incendio provocato dal fogliame la strada è chiusa al Traffico tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta possibili rallentamenti per lo stesso motivo in via di Trigoria vicino via Pier Carlo Boggio siamo ora via ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione sulle grande raccordo anulare per interventi di manutenzione in corso non si escludono rallentamenti sulla carreggiata interna tra La Tiburtina è la Prenestina ancora scarso ilin e queste prime ore pomeridiane sulla tratto cittadino della A24 sull’intero percorso della tangenziale est centro città possibili disagi per un incidente sul lungotevere in Augusta altezza Ponte Regina Margherita spessa raccomandazione su via Tor de Schiavi in prossimità di via Maggiore prudenza su via Ardeatina dove a causa di un incendio provocato dal fogliame la strada è chiusa altra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta possibili rallentamenti per lo stesso motivo in via di Trigoria vicino via Pier Carlo Boggio siamo ora via ...

Pubblicità

miogenere_ : Il ritorno a Roma dopo le vacanze. Il traffico. 40 gradi (percepiti 80). Il lavoro. Studiare per l’esame del Ma… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #Pericolo - Viale Marco Polo ??????#Traffico rallentato altezza Via Cristoforo Colombo ??Enorme albero int… - LuceverdeRoma : ???#Roma #Incidente - Lungotevere in Augusta ??????#Traffico rallentato altezza Ponte Regina Margherita #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???? #Roma #Incendiosterpaglie - Via di Trigoria ??????#Traffico rallentato altezza Via Pier Carlo Boggio #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???#Roma #Incidente - Via Ugolino Vivaldi ??????#Traffico rallentato altezza Lungomare Lutazio Catulo #Luceverde #Lazio -