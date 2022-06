Strage di migranti in Texas, 46 morti in un camion: tra i feriti anche bambini. 'Colpa dell'ondata di caldo' (Di martedì 28 giugno 2022) Una Strage, forse una delle peggiori della storia americana. Oltre 40 migranti, per l'esattezza 46, sono stati trovati morti e 16 feriti, tra cui anche quattro bambini e alcuni in condizioni critiche, ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022) Una, forse unae peggioria storia americana. Oltre 40, per l'esattezza 46, sono stati trovatie 16, tra cuiquattroe alcuni in condizioni critiche, ...

