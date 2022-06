Siria, forse svelato il mistero del Dio anonimo di Palmira (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 27 giu – L’archeologa Aleksandra Kubiak-Schneider, dell’Università polacca di Breslavia, ha esaminato più di 2.500 iscrizioni aramaiche su altari di pietra dell’antica città Siriana di Palmira. La maggior parte di queste iscrizioni risalgono dal secondo al terzo secolo d.C.. Praticamente tutte fanno riferimento ad un misterioso dio di Palmira. “Colui il cui nome è benedetto per sempre”, “Signore dell’Universo” e “Misericordioso”, questi sono solo alcuni dei riferimenti alla divinità palmirena oggetto dello studio dell’archeologa polacca. Kubiak-Schneider studia da anni gli antichi culti di Palmira, Dura-Europos, città nabatee e Hatra, attraverso le testimonianze epigrafiche, archeologiche e iconografiche. Le sue ricerche sono principalmente condotte in relazione ai suoi interessi sulla continuità delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 27 giu – L’archeologa Aleksandra Kubiak-Schneider, dell’Università polacca di Breslavia, ha esaminato più di 2.500 iscrizioni aramaiche su altari di pietra dell’antica cittàna di. La maggior parte di queste iscrizioni risalgono dal secondo al terzo secolo d.C.. Praticamente tutte fanno riferimento ad un misterioso dio di. “Colui il cui nome è benedetto per sempre”, “Signore dell’Universo” e “Misericordioso”, questi sono solo alcuni dei riferimenti alla divinità palmirena oggetto dello studio dell’archeologa polacca. Kubiak-Schneider studia da anni gli antichi culti di, Dura-Europos, città nabatee e Hatra, attraverso le testimonianze epigrafiche, archeologiche e iconografiche. Le sue ricerche sono principalmente condotte in relazione ai suoi interessi sulla continuità delle ...

