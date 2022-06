Serie A: spareggio scudetto è ufficiale, in caso di parità subito ai rigori (Di martedì 28 giugno 2022) In Serie A ci sarà lo spareggio scudetto, lo ha confermato il Consiglio Federale che ha approvato le modifiche. Contestualmente sono state rese ufficiali e definitive le cinque sostituzioni, che quindi diverranno stabili. Inoltre ci sarà anche una sesta sostituzione a disposizione in quelle partite in cui si prevedono i tempi supplementari. Ma la vera novità del cambio di regolamento del calcio in Serie A è l’introduzione dello spareggio scudetto, qualora due squadre dovessero arrivare a pari punti a fine campionato. È stato deciso anche che qualora le due sfidanti dello spareggio dovessero concludere i tempi regolamentari in parità, non ci saranno i supplementari ma si andrà subito ai rigori. Serie A ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 giugno 2022) InA ci sarà lo, lo ha confermato il Consiglio Federale che ha approvato le modifiche. Contestualmente sono state rese ufficiali e definitive le cinque sostituzioni, che quindi diverranno stabili. Inoltre ci sarà anche una sesta sostituzione a disposizione in quelle partite in cui si prevedono i tempi supplementari. Ma la vera novità del cambio di regolamento del calcio inA è l’introduzione dello, qualora due squadre dovessero arrivare a pari punti a fine campionato. È stato deciso anche che qualora le due sfidanti dellodovessero concludere i tempi regolamentari in, non ci saranno i supplementari ma si andràaiA ...

