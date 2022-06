Roma | pronta l’offerta per un giocatore del Lione!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 giugno 2022) Hassem Aouar rappresenta un obiettivo concreto per il centrocampo della. Come riportato da Leggo, il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2023 e il Lione, per privarsene, chiederebbe una cifra vicina ai 22 milioni di euro.Aouar Lione Tiago Pinto, per abbassare le richieste, avrebbe provato ad inserire nella trattativa alcune contropartite, offrendo uno tra Diawara e Darboe più un conguaglio economico. Il club transalpino, però, non sarebbe molto convinto delle contropartite. Aouar è un centrocampista moderno, classe ’98, il prossimo 30 giugno compirà 24 anni. Nell’ultima stagione con la maglia del Lione ha collezionato ben 45 presenze, condite da 8 gol e 5 assist. Lapunterebbe a fare abbassare il prezzo del cartellino in modo da superare poi la concorrenza del Siviglia di Monchi con un buon ...