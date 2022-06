Rai 2 tenta il colpaccio | Appuntamento triplicato | è dominio assoluto

Leggi su specialmag

(Di martedì 28 giugno 2022) Novità inaspettata per la prossima stagione televisiva di Rai 2 che stravolge la seconda serata: tre imperdibili appuntamenti Novità in casa Rai 2 (Foto ANSA + screenshot)C’è aria di cambiamenti per il secondo canale della rete televisiva di Viale Mazzini in vista della prossima stagione autunnale. In queste ore la dirigenza ha infatti presentato i dettagli della programmazione della stagione 2022/2023 e sembrano non mancare alcuni clamorosi colpi di scena. In particolare in seconda serata quando torneranno ben tre format di successo ed andranno in onda ben tre volte a settimane. Nel dettaglio si tratta del format Belve, di Bar Stella ed infine di E Poi C’è Cattelan: una notizia che ha fatto felici soprattutto gli utenti social. Rai 2, tre seconde serate speciali: i dettagli per il prossimo autunno La conduttrice Francesca Fagnani (Foto ANSA)Evento in grande stile per la dirigenza Rai ...