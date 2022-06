Quanti giorni sono stati in Honduras i vari naufraghi de L’Isola dei Famosi (Di martedì 28 giugno 2022) Quanti giorni sono stati in Honduras i naufraghi? La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è finalmente finita e fra ingressi scaglionati, new entry e ritiri in gioco sono entrati in tutto 32 naufraghi, suddivisi in 17 uomini e 15 donne. Il reality è durato in tutto 99 giorni ma come sappiamo non tutti i naufraghi sono entrati nel corso della prima puntata. Ecco quindi uno schema dettagliato con scritto nero su bianco Quanti giorni sono rimasti in gioco i vari naufraghi. Ovviamente sono numeri decisamente più contenuti rispetto all’ultima edizione del GFVip, dove ... Leggi su biccy (Di martedì 28 giugno 2022)in? La sedicesima edizione dedeiè finalmente finita e fra ingressi scaglionati, new entry e ritiri in giocoentrati in tutto 32, suddivisi in 17 uomini e 15 donne. Il reality è durato in tutto 99ma come sappiamo non tutti ientrati nel corso della prima puntata. Ecco quindi uno schema dettagliato con scritto nero su biancorimasti in gioco i. Ovviamentenumeri decisamente più contenuti rispetto all’ultima edizione del GFVip, dove ...

