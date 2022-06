Pfas in Veneto, l’ex preside che porta volontari nelle scuole per spiegare ai ragazzi che cosa è successo e come difendere la propria salute (Di martedì 28 giugno 2022) VICENZA – “I ragazzi sanno pochissimo, o nulla, di che cosa siano i Pfas, le sostanze che stanno avvelenando le nostre acque e i nostri corpi. È per questo che da cinque anni stiamo girando le scuole superiori per spiegare quello che le autorità pubbliche non dicono”. Donata Albiero, già dirigente scolastica e portavoce della associazione ecologista CiLLSA, Cittadini per il Lavoro, la Legalità, la salute e l’Ambiente, fa il punto di un progetto scolastico che ha finora portato i volontari a incontrare quasi 6mila studenti negli istituti superiori delle province di Vicenza, Padova e Verona, interessate dal grave inquinamento. Le sostanze perfluoroalchiliche, che si attaccano all’organismo e sono scarsamente solubili, hanno inquinato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) VICENZA – “Isanno pochissimo, o nulla, di chesiano i, le sostanze che stanno avvelenando le nostre acque e i nostri corpi. È per questo che da cinque anni stiamo girando lesuperiori perquello che le autorità pubbliche non dicono”. Donata Albiero, già dirigente scolastica evoce della associazione ecologista CiLLSA, Cittadini per il Lavoro, la Legalità, lae l’Ambiente, fa il punto di un progetto scolastico che ha finorato ia incontrare quasi 6mila studenti negli istituti superiori delle province di Vicenza, Padova e Verona, interessate dal grave inquinamento. Le sostanze perfluoroalchiliche, che si attaccano all’organismo e sono scarsamente solubili, hanno inquinato la ...

