Palinsesti Raiplay, autunno 2022 (Di martedì 28 giugno 2022) L'offerta di Raiplay Il palinsesto autunnale 2022/2023 di Raiplay, la piattaforma streaming della tv pubblica, continuerà ad offrire un catalogo diversificato per generi, format e linguaggi. Ecco le proposte di spicco. Raiplay: le novità La prima novità di Raiplay per quanto riguarda l’intrattenimento è rappresentata da Conferenza Stampa, nuovo format firmato da Valerio Lundini e Giovanni Benincasa. Al centro della scena, in ogni puntata ci sarà un personaggio dello star-system italiano, che parteciperà ad una divertente “conferenza stampa” dove sarà chiamato a rispondere a domande inaspettate e irriverenti in grado di mettere in luce gli aspetti più curiosi della sua vita personale e professionale. La musica rap sarà invece protagonista di The Rap Game, talent show in 8 puntate, per giovani dai 18 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 giugno 2022) L'offerta diIl palinsesto autunnale/2023 di, la piattaforma streaming della tv pubblica, continuerà ad offrire un catalogo diversificato per generi, format e linguaggi. Ecco le proposte di spicco.: le novità La prima novità diper quanto riguarda l’intrattenimento è rappresentata da Conferenza Stampa, nuovo format firmato da Valerio Lundini e Giovanni Benincasa. Al centro della scena, in ogni puntata ci sarà un personaggio dello star-system italiano, che parteciperà ad una divertente “conferenza stampa” dove sarà chiamato a rispondere a domande inaspettate e irriverenti in grado di mettere in luce gli aspetti più curiosi della sua vita personale e professionale. La musica rap sarà invece protagonista di The Rap Game, talent show in 8 puntate, per giovani dai 18 ...

giornalettismo : #Lundini passa da #Raidue a #Raiplay. Giusto differenziare i contenuti tra piattaforma e palinsesto tv. Ma rinunc… - Sofiapecuni01 : RT @Baccotvnews: ??Per fortuna dopo due anni torna la presentazione dei #PalinsestiRai in diretta streaming non solo per la stampa, si potrà… - fanpage : #palinsestirai Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay, presenta le novità della prossima stagione Rai. In primis… - lattuga99 : RT @Baccotvnews: Capparelli: 'Torna su #RaiPlay Jovanotti, #JovaBeachplay da luglio, #ConferenzaStampa un nuovo titolo con Lundini 10 punta… - Baccotvnews : Capparelli: 'Torna su #RaiPlay Jovanotti, #JovaBeachplay da luglio, #ConferenzaStampa un nuovo titolo con Lundini 1… -