(Di martedì 28 giugno 2022) Arbitrare è una missione , oltre che un mestiere . Bisogna essere forti dentro e coraggiosi fuori. Lo si diventa per caso, raramente per scelta. Di solito, capita ai più scarsi: in porta o "badanti". ...

Pubblicità

sportli26181512 : Nuovi arbitri, serve una fede più forte - Marigio514 : @alexsandro14411 Perché ora ci sono i nuovi censori, i nuovi arbitri,i nuovi politici da tastiera, i nuovi fancazzisti ecc.,?? - passione_asr : @SerieA @pumafootball bello adesso vogliamo anche dei nuovi arbitri grazie - footlook_real : ? Campetto: prenotato; ? Squadra juniores: presenti; ? Avversari: presenti; ? Arbitro: in malattia!!! Iscrivit… - footlook_real : ? Campetto: prenotato; ? Squadra juniores: presenti; ? Avversari: presenti; ? Arbitro: in malattia!!! Iscrivit… -

A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Arbitrare è una missione , oltre che un mestiere . Bisogna essere forti dentro e coraggiosi fuori. Lo si diventa per caso, raramente per scelta. Di solito, capita ai più scarsi: in porta o "badanti". ...Tanti voltinell'Italbasket, ancora a ranghi ridotti, che dopo un primo quarto tutto sommato ...: Christian Borgo, Giacomo Dori, Boris Kreji (Slovenia) Italia - T2: 19/38, T3: 8/34, TL: ... Diciotto nuovi arbitri pronti a calcare i campi Arbitrare è una missione, oltre che un mestiere. Bisogna essere forti dentro e coraggiosi fuori. Lo si diventa per caso, raramente per scelta. Di solito, capita ai più scarsi: in porta o “badanti”. Er ...Secondo la riforma ECT (Energy Charter Treaty), i nuovi progetti fossili non sono passibili di richieste di compensazioni.