Nato | Biden | è principale arma contro Russia

(Di martedì 28 giugno 2022) Si chiude il G7 , in Germania, si apre il verticea Madrid in Spagna. Le lega un fil rouge: la guerra in Ucraina. "Le sanzioni sono il prezzo della libertà. Bisogna abbandonare presto il petrolio ...

Pubblicità

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Medvedev: “Se la Nato invade la Crimea sarà terza guerra mondiale”. Biden potrebbe rafforzar… - SemperAdamantes : RT @morr1970: #IoStoConPutin perché la #nato ha rotto il cazzo, perchè questa #UE ha rotto il cazzo ma soprattutto perché gli #USA di #Bide… - FraLauricella : ?? Biden ha parlato al telefono con Erdogan. Biden ha detto di non vedere l'ora di incontrare il suo omologo al ver… - VincenzoDattil9 : @assurdistan Avvertite il papa che la nato deve togliere i dobermann dalla Polonia e dall'Estonia, ditegli che BIDE… - AlbertoEnricoA2 : RT @SkyTG24: Nato, Stoltenberg: 'A Madrid svolta epocale'. Biden: 'Impegno schieramento forze' -

... Joe, in una dichiarazione congiunta dal Palazzo della Moncloa di Madrid con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, definendo il verticedi Madrid 'singolare' a causa dell'...'Stiamo segnando i quarant'anni dall'ingresso nelladella Spagna, un alleato indispensabile - ha detto- oggi siamo qui riuniti per difendere la sicurezza condivisa - e sottolineo ..."La pace – ha spiegato il presidente del Consiglio – dovrà essere quella che vuole l'Ucraina" ma, "come ha detto il presidente Biden dobbiamo essere pronti a cogliere spazi negoziali se dovessero pres ...C'è ancora cautela tuttavia, sull'ingresso di Stoccolma e Helsinki: "Non prometto niente" ha detto Biden. Dall'atteso incontro con Erdogan per sciogliere il 'nodo' adesioni alla Nato di Svezia e ...