Mercato Napoli | Politano e Mertens bloccano Deulofeu La situazione in attacco

(Di martedì 28 giugno 2022), tutti ai piedi di bomber Ambrosino: le ipotesi sul futuro, 28 giugno 2022 - In attesa di dirimere la matassa Dries, con la deadline del 30 giugno ormai a un passo (ma è molto ...

Pubblicità

tvdellosport : ??Il nostro @tancredipalmeri ha intercettato Matteo #Politano a Formentera, queste le sue parole?? ??Politano: “Quand… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Le cessioni di Politano, Demme e Ounas bloccano il mercato in entrata del Napoli - infoitsport : Mercato Napoli, si lavora per la porta: si avvicina Maximiliano - Luipez4 : Ma quale Maximiliano, meglio Ugo. (cit. M. Troisi) - pl1952 : Basta rinvii, alla Lazio servono rinforzi -

Leggi anche -, svolta tra i pali: Meret rinnova e Ospina va viaDalla Spagna, in particolare dal quotidiano Marca, arrivano nuove voci diche riguardano da vicino il. A quanto pare, infatti, il club azzurro sarebbe vicino a Maximiano, portiere classe '99 del Granada. Il club spagnolo è retrocesso in Serie B spagnola e, ...Il portale online di Repubblica riporta le ultime voci di mercato relative al Napoli. Questa volta riguardano Casale del Verona. Stando a quanto riferisce Repubblica sul suo sito online, il Brighton ...Già definito da tempo l’acquisto del ventunenne attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, chiamato a prendere il posto dell’ormai ex capitano Lorenzo Insigne, il Napoli continua a seguire sul ...