Marquez | «Pensavo che avrei dovuto smettere Ora spero di poter continuare a correre senza dolore»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 giugno 2022) A circa un mese dalla sua quarta operazione al braccio destro, Marcrivolge una lettera a tutti quelli che lo hanno sostenuto finora con messaggi di solidarietà ed incoraggiamento. “Ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento da voi tifosi. Li ho apprezzati, soprattutto in un momento come questo. Voglio farvi sapere come procede il mio recupero. L’idea che forsesottopormi a un’altra operazione c’era già da settembre dell’anno scorso. Controllavamo il braccio periodicamente per vedere l’evoluzione della frattura dopo il terzo intervento. Quando è arrivata la pre-season, volevo convincermi che ce l’fatta. ‘Ile è nella mente’, era il mio motto. Ma con l’inizio della stagione mi sono reso conto che i limiti erano molto grandi. L’idea era di gareggiare per tutta la ...