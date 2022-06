La vongolara si ribalta in solo 7 secondi | Lauro muore bloccato nella cabina

(Di martedì 28 giugno 2022) FALCONARA - Sette. È il lasso di tempo in cui si è consumata la tragedia di ieri mattina a mezzo miglio dalla costa di Falconara quando la'Emilia' si èta in mare provocando ...

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA LaEmilia sidavanti la raffineria Api: muore...... che arrivati sul luogo in meno di mezz'ora, hanno rinvenuto il corpo dell'altro dallaribaltata rimasta a galla. Al momento si sta procedendo al recupero del relitto, rimasto semi ...Ancora una tragedia in mare, una morte sul lavoro. La disgrazia si è consumata ieri mattina, all’alba, intorno alle 5.30, quando la vongolara con a bordo Lauro Mancini, 57 anni il prossimo 12 luglio, ...FALCONARA - Sette secondi. È il lasso di tempo in cui si è consumata la tragedia di ieri mattina a mezzo miglio dalla costa di Falconara quando la vongolara “Emilia” ...