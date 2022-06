Inaugurata la pista ciclabile del Vingone - Cronaca - lanazione.it

(Di martedì 28 giugno 2022) Taglio del nastro "Prosegue l'impegno per ampliare la retecittadina e incentivare l'uso della bicicletta, in linea con le scelte di tutela ambientale che rappresentano priorità assolute ...

... affiancati, il percorso pedonale e laciclabile. Lungo tutto il tracciato è stato realizzato anche un nuovo impianto di illuminazione dedicata. Il percorso è stato progettato privilegiando la ...Immerso in un contesto di notevole rilevanza naturale e paesaggistica, si realizza il progetto della nuovaciclabile bidirezionale di collegamento tra i centri urbani di Collecchio e Sala Baganza. Grazie ad uno sviluppo di 3.400 metri, il tracciato permette a residenti e turisti un agevole accesso ... Inaugurata la pista ciclabile del Vingone GOODWOOD (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - Al Goodwood Festival of Speed 2022, Ford inaugura il primo capitolo elettrificato ... Le prestazioni di un telaio appositamente costruito e pronto per scendere in ...L'assessore Casi: “Proseguono l'attenzione e lo sviluppo della nostra mobilità sostenibile. Il nuovo tratto, un'importante maglia di ricucitura della rete ciclabile cittadina” ...