Giuseppe Iannoni | ex marito di Carmen Di Pietro | rompe il silenzio | Ecco perché non sono andato in studio

(Di martedì 28 giugno 2022)è l'exdidie padre di Alessandro. E' stato il grande assente nellodel reality Mediaset e solo adesso se ne scopre il vero motivo. Si è conclusa solo da qualche ora queste edizione de L'Isola dei Famosi che ha portato alla vittoria Nicolas Vaporidis battendo Luca Daffrè eDi. L'ultima puntata del reality è stata molto emozionante, ognuno dei finalisti in gara ha potuto rivedere i suoi affetti più cari: per Maria Laura De Vitis è stato il momento di ritrovare la sua mamma, mentre per Luca Daffrè si è trattato di suo padre. Mercedesz ha parlato con sua madre Eva Henger dopo il suo grave incidente, Nicolas riceve un videomessaggio da Guendalina e Edoardo Tavassi. ...

, l'ex marito di Carmen Di Pietro svela un retroscena/ "Non sono andato in studio perché" Come già avvenuto circa un'ora prima con Mercedesz, che aveva vinto la prima prova della ...svela un dettaglio su Carmen Di Pietro: 'Sembra pressante ma...'è l'ex marito di Carmen Di Pietro. L'uomo aveva rilasciato qualche settimana fa un'intervista ...Giuseppe Iannoni è l'ex marito di Carmen Di Pietro. L'uomo aveva rilasciato qualche settimana fa un'intervista interessante a Fan Page in cui aveva commentato la partecipazione del figlio Alessandro ...Carmelina e Alessandro sono i figli nati dalla relazione di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni. I due si sono sposati il 28 febbraio 2015 con una celebrazione intima e riservata, poi però si sono ...