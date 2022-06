Fedez e J-Ax perché hanno litigato? Qual è il vero motivo del litigio? Cosa c’entra Fabio Rovazzi? Tutta la verità

(Di martedì 28 giugno 2022) La lite frae J-Ax aveva sconvolto il mondo della musica; oggi i due rapper sono tornati amici echiarito i loro attriti, ma in passato c’è stata molta burrasca.? Leggi anche:tumore oggi: come sta? Al’ha avuto? Dove?non ha dovuto fare la chemioterapia?...

Pubblicità

... ed è la stessa in cui Chiara ehanno ricevuto la visita di Pio e Amedeo in una puntata di ... Di sicuro è un luogo che non dimenticherà mai, siaè stato il suo primo nido americano sia ...... come "La dolce vita" di, Tananai e Mara Sattei riempirà le radio". L'obiettivo del programma ... Secondo lei la chiamanoè famoso "Ormai la mia attività è la televisione. Quando mi ...