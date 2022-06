F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2022: programma, date, orari e diretta tv (Di martedì 28 giugno 2022) Il decimo appuntamento del Mondiale di F1 propone la prossima gara nel Gran Premio di Gran Bretagna 2022 a Silverstone: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming. Weekend che si disputa su una pista storica come quella britannica, teatro di storiche battaglie. Venerdì 1 luglio alle ore 14 italiane sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 andrà in scena la seconda sessione di prove libere. Sabato 2 luglio alle ore 13 le prove libere 3 faranno da antipasto alle qualifiche che prenderanno il via alle 16 italiane. Domenica 3 luglio, infine, ecco la gara, anche questa all’orario anomalo delle ore 16. Per quanto riguarda la diretta tv, sarà Sky ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Il decimo appuntamento del Mondiale di F1 propone la prossima gara nelPremio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming. Weekend che si disputa su una pista storica come quella britannica, teatro di storiche battaglie. Venerdì 1 luglio alle ore 14 italiane sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 andrà in scena la seconda sessione di prove libere. Sabato 2 luglio alle ore 13 le prove libere 3 faranno da antipasto alle qualifiche che prenderanno il via alle 16 italiane. Domenica 3 luglio, infine, ecco la gara, anche questa all’o anomalo delle ore 16. Per quanto riguarda latv, sarà Sky ...

