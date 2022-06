Bufera su Alessandra Amoroso dopo un concerto | la sua replica

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 giugno 2022) In queste ore,è finita al centro di una polemica. La vincitrice di Amici 8 è stata accusata da una fan di non averle voluto firmare un autografo. Lo sfogo della cantante La 35enne di Galatina ha deciso di spiegare la sua posizione in un video. Come spesso accade, però, si sono create due fazioni: da un lato c’è chi ha spezzato una lancia a favore dimentre dall’altro c’è chi ha insinuato che l’artista abbia peccato di umiltà. Sui propri account social, la diretta interessata ha ammesso di non aver fatto un autografo alla fan. Al tempo stesso, però, la 35enne ha anche spiegato i motivi della sua decisione: “Considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto”. Per questo motivo l’artista ha deciso di ...