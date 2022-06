Bargiggia: “Ospina andrà in Arabia Saudita all’Al Nassr” (Di martedì 28 giugno 2022) Futuro Ospina, parla Bargiggia A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco le sue parole: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 giugno 2022) Futuro, parlaA “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Ecco le sue parole: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

MundoNapoli : Bargiggia: “Ospina andrà in Arabia Saudita all’Al Nassr” - infoitsport : Ospina-Al Nassr, Bargiggia conferma tutto: '3,5 milioni, ha scelto i soldi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Ospina vicino all'Al Nassr, Simeone piace al Napoli ma solo se va via Petagna, Deulofeu? Prima de… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Ospina vicino all'Al Nassr, Simeone piace al Napoli ma solo se va via Petagna, Deulofeu? Prima de… - calciomercato_m : MERCATO - Bargiggia: 'Ospina vicino all'Al Nassr, Simeone piace al Napoli ma solo se va via Petagna, Deulofeu? Prim… -