Alizé Cornet | «Al Roland Garros c’è stata un’epidemia di Covid e lo abbiamo tenuto nascosto»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 giugno 2022) La tennista franceseha rilasciato alcune dichiarazioni all’Equipe da Wimbledon. Ha commentato il ritiro di Matteo Berrettini per. Il tennista italiano non è stato l’unico a ritirarsi perché contagiato, lo ha fatto anche Marino Cilic. «Ci sono sempre stati giocatori che si sono ritirati perché malati. Non voglio sottovalutare l’effetto. Ci sono giocatori che hanno la gastroenterite, l’influenza. Alcuni anni nei tornei c’era un’ecatombe di gastroenteriti a causa del cibo non molto fresco. Ci sono stati due, tre, quattro giocatori che si sono ritirati, èsolo sfortuna. Non si introduce certo un protocollo per i malati di gastroenterite! Ilora è entrato nei costumi della gente, ci sono i vaccini, ecc. Se torniamo a questa roba non ci ...