Wimbledon 2022 al via: Djokovic cerca il settimo trionfo, Berrettini deve puntare al titolo. Esclusi i tennisti russi (Di lunedì 27 giugno 2022) Un’edizione che, nel bene o nel male, passerà alla storia. È il torneo di Wimbledon 2022, al via dal 27 giugno fino al 10 luglio. Un appuntamento condizionato dalla guerra russo-ucraina e in cui la diatriba tra Championships e la coppia ATP/WTA ha escluso russi, bielorussi e punti del torneo. Novak Djokovic va alla caccia del suo settimo trionfo, mentre Rafael Nadal prova ad alimentare il sogno Grande Slam. Per la prima volta dal 1999 mancherà Roger Federer. Un Wimbledon anomalo insomma, ma pur sempre Wimbledon. Con la sua storia, un montepremi di 46 milioni di euro (aumentato del 15% rispetto al 2021) e solo sei italiani al via. La querelle tra Wimbledon e ATP – “.. Dato il profilo nel Regno Unito e nel mondo, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Un’edizione che, nel bene o nel male, passerà alla storia. È il torneo di, al via dal 27 giugno fino al 10 luglio. Un appuntamento condizionato dalla guerra russo-ucraina e in cui la diatriba tra Championships e la coppia ATP/WTA ha escluso, bieloe punti del torneo. Novakva alla caccia del suo, mentre Rafael Nadal prova ad alimentare il sogno Grande Slam. Per la prima volta dal 1999 mancherà Roger Federer. Unanomalo insomma, ma pur sempre. Con la sua storia, un montepremi di 46 milioni di euro (aumentato del 15% rispetto al 2021) e solo sei italiani al via. La querelle trae ATP – “.. Dato il profilo nel Regno Unito e nel mondo, è ...

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - napolista : Per L’Equipe Berrettini è il secondo favorito a Wimbledon, solo Djokovic gli è davanti “In due anni sull’erba ha p… - antoguerrera : Dopo due decenni in cui a Wimbledon tra i maschi hanno trionfato solo quattro giocatori, è davvero arrivato il mome… - fattoquotidiano : Wimbledon 2022 al via: Djokovic cerca il settimo trionfo, Berrettini deve puntare al titolo. Esclusi i tennisti rus… -