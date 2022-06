“Una nuova trama per lui”: Diego Giordano di Upas, spoiler clamoroso dal set (Di lunedì 27 giugno 2022) Francesco Vitiello alias Diego Giordano sarebbe pronto a tornare con una nuova trama di Upas. Il pubblico rimane senza fiato. Diego Giordano (Raiplay screenshot)Diego Giordano è uno dei personaggi più amati di Upas ma da un po’ di tempo è ai margini della storyline. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadergli e quanto è amato dal pubblico di Rai 3. Francesco Vitiello è l’attore che interpreta a Diego Giordano, figlio di Raffaele. Diego ha due fratellastri Viola e Patrizio ai quali è legatissimo. La famiglia Giordano è un simbolo di equilibrio e amore nella soap napoletana. Le trame di Upas si intrecciano tra di loro continuamente, ma da ... Leggi su direttanews (Di lunedì 27 giugno 2022) Francesco Vitiello aliassarebbe pronto a tornare con unadi. Il pubblico rimane senza fiato.(Raiplay screenshot)è uno dei personaggi più amati dima da un po’ di tempo è ai margini della storyline. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadergli e quanto è amato dal pubblico di Rai 3. Francesco Vitiello è l’attore che interpreta a, figlio di Raffaele.ha due fratellastri Viola e Patrizio ai quali è legatissimo. La famigliaè un simbolo di equilibrio e amore nella soap napoletana. Le trame disi intrecciano tra di loro continuamente, ma da ...

Pubblicità

DarioNardella : Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Cuneo, Monza, Carrara. La linea di @EnricoLetta è vincente. Il cen… - matteosalvinimi : Almeno 20 miliardi potrebbero essere incassati subito grazie a una nuova e importante Rottamazione delle cartelle e… - pompeii_sites : #Pompei. Il ritrovamento di una testuggine di 2000 anni fa e del suo uovo. ?? Il Direttore @GZuchtriegel ci raccont… - DipEcoUnive : RT @CaFoscari: ??Il progetto #TranspArEEnS, promosso dal @DipEcoUnive per offrire alle imprese strumenti legati all’efficientamento energet… - BeppeSammartino : RT @AlbertCaviglia: Oggi a Roma apre una nuova libreria. Si chiama “Spazio7” ed è a Largo Argentina, in via dei Barbieri 7. È bellissima, a… -