Un segreto nascosto per troppo tempo | Si tratta dell’antidoto alla tristezza (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel contesto attuale di crescente solitudine interiore, è sempre più importante non solo indagare su questo senso diffuso e le sue cause, ma in particolare cercare delle soluzioni, che possono non essere così scontate o necessariamente quelle che il mondo propone. Al giorno d’oggi i giovani sono sempre più soli e, se non tanto nell’accezione L'articolo Un segreto nascosto per troppo tempo Si tratta dell’antidoto alla tristezza proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel contesto attuale di crescente solitudine interiore, è sempre più importante non solo indagare su questo senso diffuso e le sue cause, ma in particolare cercare delle soluzioni, che possono non essere così scontate o necessariamente quelle che il mondo propone. Al giorno d’oggi i giovani sono sempre più soli e, se non tanto nell’accezione L'articolo UnperSiproviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

GBussacchetti : E per finire con Enoch che ci dice di stare attenti è tale e quale al 3° segreto di Fatima! la chiesa l'ha tenuto n… - RQuagliozza : 26 Giugno, festa di San Josemaría Escrivá de Balaguer: nella semplicità del tuo lavoro ordinario, nei particolari m… - DenisMilan7 : @LIntelligente @innocente_evas Sublime essere nascosto e un segreto direi che dovrebbe essere sublime il contrario - salvatorericci8 : mi ricordo quando mio padre di nascosto li contava ,di banche non era il caso , meglio un posto segreto in una giac… - theandparanoia : RT @tileggo: “Le pareva di vedersi (...), più dura, più fredda, splendida ma fredda, come se avesse avuto, là, dietro quei suoi occhi rigid… -