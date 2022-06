Ultime Notizie Roma del 27-06-2022 ore 10:10 (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale abbiamo con una brutta notizia un lutto è morto al San Raffaele di Milano Leonardo Del Vecchio il fondatore di Luxottica è presidente di essilorluxottica aveva 87 anni era uno degli uomini più ricchi in Italia i ballottaggi delle elezioni comunali segnano la clamorosa vittoria del centrosinistra che strappa il centro-destra ha 7 capoluoghi su 13 in cui si è votato Verona Parma Piacenza Cuneo Catanzaro Sunday Monza nella città Scaligera viene eletto Damiano Tommasi mentre in quella calabrese Nicola Fiorita stessa situazione con Michele guerra Parma Katia Tarasconi a Piacenza Giorgio abonante d’Alessandria Paolo fino a Monza e Patrizia manassero Cuneo al centrodestra vanno 4 capoluoghi Barletta con Cosimo Cannito Gorizia con Rodolfo ziberna Frosinone con ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale abbiamo con una brutta notizia un lutto è morto al San Raffaele di Milano Leonardo Del Vecchio il fondatore di Luxottica è presidente di essilorluxottica aveva 87 anni era uno degli uomini più ricchi in Italia i ballottaggi delle elezioni comunali segnano la clamorosa vittoria del centrosinistra che strappa il centro-destra ha 7 capoluoghi su 13 in cui si è votato Verona Parma Piacenza Cuneo Catanzaro Sunday Monza nella città Scaligera viene eletto Damiano Tommasi mentre in quella calabrese Nicola Fiorita stessa situazione con Michele guerra Parma Katia Tarasconi a Piacenza Giorgio abonante d’Alessandria Paolo fino a Monza e Patrizia manassero Cuneo al centrodestra vanno 4 capoluoghi Barletta con Cosimo Cannito Gorizia con Rodolfo ziberna Frosinone con ...

