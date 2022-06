Ultime Notizie – Omicron 5, Pregliasco: “Picco contagi a luglio, nuova variante in autunno” (Di lunedì 27 giugno 2022) Picco di contagi da Omicron 5 a fine luglio e poi una nuova variante covid in autunno-inverno. E’ lo scenario che delinea il professor Fabrizio Pregliasco. “Temo che prima o poi Omicron” 5 “ce la faremo proprio tutti, è un disastro. Sfugge a chi è guarito e sfugge un po’ in termini di infezione anche ai vaccinati. E’ vero, il virus di Omicron è un po’ più buono rispetto agli originali”, dice il virologo, docente all’università Statale di Milano, a Un giorno da pecora. “Il problema è che c’è un rischio di ulteriore incremento dei casi, che riteniamo sottostimati. Attualmente i contagiati in Italia sono almeno il doppio: circa 100mila al giorno, i positivi complessivi notificati sono 600mila. Però ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)dida5 a finee poi unacovid in-inverno. E’ lo scenario che delinea il professor Fabrizio. “Temo che prima o poi” 5 “ce la faremo proprio tutti, è un disastro. Sfugge a chi è guarito e sfugge un po’ in termini di infezione anche ai vaccinati. E’ vero, il virus diè un po’ più buono rispetto agli originali”, dice il virologo, docente all’università Statale di Milano, a Un giorno da pecora. “Il problema è che c’è un rischio di ulteriore incremento dei casi, che riteniamo sottostimati. Attualmente iati in Italia sono almeno il doppio: circa 100mila al giorno, i positivi complessivi notificati sono 600mila. Però ...

