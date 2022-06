Ultime Notizie – Covid, Ricciardi: “Aumento contagi per misure tolte a maggio” (Di lunedì 27 giugno 2022) Il consigliere di Speranza: “Purtroppo non sono riuscito, insieme al ministro, a convincere il Governo a tenere le mascherine” Il netto Aumento deicontagi? “E’ la conseguenza della rimozione delle misure fatta a maggio, la conseguenza è questa ondata estiva. Se non ci prepariamo vedo l’autunno molto preoccupante”. Lo afferma Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di ‘Radio1 in vivavoce’ su Rai Radio1. “Purtroppo – ammette Ricciardi – non sono riuscito, insieme al ministro, a convincere il Governo a tenere le mascherine, come pochissimo altri paesi stanno peraltro facendo. Questo – sostiene – ha significato una enorme circolazione del virus, soprattutto nei luoghi chiusi, ma anche nelle manifestazioni di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Il consigliere di Speranza: “Purtroppo non sono riuscito, insieme al ministro, a convincere il Governo a tenere le mascherine” Il nettodei? “E’ la conseguenza della rimozione dellefatta a, la conseguenza è questa ondata estiva. Se non ci prepariamo vedo l’autunno molto preoccupante”. Lo afferma Walter, docente di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di ‘Radio1 in vivavoce’ su Rai Radio1. “Purtroppo – ammette– non sono riuscito, insieme al ministro, a convincere il Governo a tenere le mascherine, come pochissimo altri paesi stanno peraltro facendo. Questo – sostiene – ha significato una enorme circolazione del virus, soprattutto nei luoghi chiusi, ma anche nelle manifestazioni di ...

