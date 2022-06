TikTok, la star in lacrime: «Hanno ucciso mio figlio il giorno prima del suo compleanno, aiutatemi a trovare il killer» (Di lunedì 27 giugno 2022) Dramma negli Usa. Una star di TikTok dell’Alabama chiede aiuto per rintracciare l’assassino di suo figlio adolescente, morto solo un giorno prima di compiere 19 anni. Ophelia Nichols, che ha sette milioni di follower, ha pubblicato un video in cui chiedeva disperatamente aiuto per trovare l’assassino del figlio Randon Lee. «La voce si sta spargendo e devo farlo sapere a tutti. Sto facendo questo video per un motivo. Non vi ho mai chiesto niente, ma ho bisogno del vostro aiuto per questo», racconta la Nichols in lacrime. TikTok, la star in lacrime per il figlio morto «Oggi sarebbe stato il 19° compleanno del mio bambino. Mio figlio è stato assassinato. ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 27 giugno 2022) Dramma negli Usa. Unadidell’Alabama chiede aiuto per rintracciare l’assassino di suoadolescente, morto solo undi compiere 19 anni. Ophelia Nichols, che ha sette milioni di follower, ha pubblicato un video in cui chiedeva disperatamente aiuto perl’assassino delRandon Lee. «La voce si sta spargendo e devo farlo sapere a tutti. Sto facendo questo video per un motivo. Non vi ho mai chiesto niente, ma ho bisogno del vostro aiuto per questo», racconta la Nichols in, lainper ilmorto «Oggi sarebbe stato il 19°del mio bambino. Mioè stato assassinato. ...

