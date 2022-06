Temptation Island andrà in onda o arriva la cancellazione? L’annuncio di Bisciglia – VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Filippo Bisciglia ha finalmente preso la parola per spiegare quale sarà il futuro di Temptation Island. Spinto dai propri fan che lo hanno inondato di messaggi e richieste di chiarimento, ha condiviso un breve VIDEO. Il nome di Filippo Bisciglia è indissolubilmente legato a Temptation Island, dove è stato conduttore per ben otto stagioni consecutive. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Filippoha finalmente preso la parola per spiegare quale sarà il futuro di. Spinto dai propri fan che lo hanno into di messaggi e richieste di chiarimento, ha condiviso un breve. Il nome di Filippoè indissolubilmente legato a, dove è stato conduttore per ben otto stagioni consecutive. L'articolo proviene da Inews24.it.

