“Sono la figlia di Bud Spencer”, Carlotta Rossi la donna che chiede l’esame del Dna (Di lunedì 27 giugno 2022) “Sono la figlia di Bud Spencer, e ora voglio il riconoscimento”. A sei anni dalla morte dell’amatissimo attore, arriva la rivelazione di una donna, Carlotta Rossi, che sostiene di essere figlia illeggittima del Piedone cinematografico. Lo fa, con la pubblicazione di un libro, intitolato “A metà”, da oggi disponibile su Apple Books, in cui racconta i suoi ricordi e la storia d’amore che legò Bud Spencer a sua madre, Giovanna Michelina Rossi. Chi è Carlotta Rossi, la donna che dice di essere figlia segreta di Bud Spencer Il memoriale è firmato Carlotta Rossi Spencer e in un’intervista al ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 27 giugno 2022) “ladi Bud, e ora voglio il riconoscimento”. A sei anni dalla morte dell’amatissimo attore, arriva la rivelazione di una, che sostiene di essereilleggittima del Piedone cinematografico. Lo fa, con la pubblicazione di un libro, intitolato “A metà”, da oggi disponibile su Apple Books, in cui racconta i suoi ricordi e la storia d’amore che legò Buda sua madre, Giovanna Michelina. Chi è, lache dice di esseresegreta di BudIl memoriale è firmatoe in un’intervista al ...

