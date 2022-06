Sonia Bruganelli torna al GF Vip: “Grande corteggiamento da parte di Signorini” (Di lunedì 27 giugno 2022) Sonia Bruganelli alla fine ha detto sì. Dopo aver più volte dichiarato (per mezzo stampa e sui social) che non sarebbe tornata mai più a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip, oggi è trapelata online la notizia ufficiale che la smentisce. Sarà proprio lei a sedersi su una delle due poltrone destinate agli opinionisti del GF Vip 7. A fare il suo nome è stato TvBlog che ha parlato di “Grande corteggiamento da parte di Alfonso Signorini” per convincerla a tornare. “Dunque il primo nome dei due opinionisti del Grande Fratello Vip 7 è quello di Sonia Bruganelli”. – Si legge su TvBlog – “Che aveva appunto dichiarato che non avrebbe più fatto l’opinionista di questo programma dopo ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 giugno 2022)alla fine ha detto sì. Dopo aver più volte dichiarato (per mezzo stampa e sui social) che non sarebbeta mai più a fare l’opinionista alFratello Vip, oggi è trapelata online la notizia ufficiale che la smentisce. Sarà proprio lei a sedersi su una delle due poltrone destinate agli opinionisti del GF Vip 7. A fare il suo nome è stato TvBlog che ha parlato di “dadi Alfonso” per convincerla are. “Dunque il primo nome dei due opinionisti delFratello Vip 7 è quello di”. – Si legge su TvBlog – “Che aveva appunto dichiarato che non avrebbe più fatto l’opinionista di questo programma dopo ...

