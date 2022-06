Romanchuk, il papà in guerra e l'ex amico sostenitore di Putin: 'Andrei a ucciderlo' (Di lunedì 27 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Romanchuk, il papà in guerra e l'ex amico sostenitore di Putin: 'Andrei a ucciderlo' Dedicato al papà che sta sul fronte di guerra. Arruolato, in trincea. Nei giorni scorsi, Mikhailo Romanchuk ha usato parole forti, durissime contro quei nuotatori russi come Evgeny Rylov che hanno sfilato con la ... Gregorio Paltrinieri senza limiti: le medaglie dei lividi viola, Nadal e quel fattore P Romanchuk ha tenuto stretta la bandiera ucraina sul podio. Ci sono qui sua mamma e sua sorella, sono arrivate per la gara dei 1.500. Non il papà perché è ancora al fronte. Non le vedeva da tre mesi, ... La Gazzetta dello Sport Dedicato alche sta sul fronte di guerra. Arruolato, in trincea. Nei giorni scorsi, Mikhailoha usato parole forti, durissime contro quei nuotatori russi come Evgeny Rylov che hanno sfilato con la ...ha tenuto stretta la bandiera ucraina sul podio. Ci sono qui sua mamma e sua sorella, sono arrivate per la gara dei 1.500. Non ilperché è ancora al fronte. Non le vedeva da tre mesi, ... Mondiali nuoto: bronzo a Romanchuk, col papà in guerra