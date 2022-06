Roma | esplodono 50 bombole Gpl e provocano un gigantesco incendio in zona Aurelia | la diretta

Pubblicità

repubblica : Grande incendio a Roma, esplodono decine di bombole gpl. In fiamme un campo estivo, evacuati i bambini. Allontanati… - repubblica : Mega incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: brucia un centro estivo, evacuati i bambini e le case [di Luca M… - LaStampa : Maxi incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: a fuoco un centro estivo, evacuati i bambini, 35 persone visitat… - MariaAversano1 : RT @GarauSilvana: Roma, maxi incendio nella zona nord-ovest: esplodono bombole di gpl, fiamme vicine alle abitazioni. Intossicate 35 person… - tusciaweb : Maxi incendio in zona Aurelia, esplodono anche 50 bombole del gas Roma - Un maxi incendio è divampato nel primo… -

I feriti Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli dopo l'incendio scoppiato in via Bosco Marengo a. In base a quanto si apprende circa 35 ...Eredità Del Vecchio: cosa succede ora/ Tre mogli, 6 figli e un impero da 30 miliardi INCENDIO, CANADAIR IN VOLO Come vi accennavamo in precedenza, per far fronte all'incendio dii vigili ...Piove cenere sulle teste dei romani. Alle 15 paura in via del Vascello, a Trastevere, per l'incendio di un appartamento. Elicotteri in azione a Marino dove ...Sono esplose 50 bombole di Gpl, bruciando un intero centro estivo. Sono state prontamente evacuate le case nei paraggi.