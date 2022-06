PSG, arriva la conferma sul nuovo allenatore: “Mancano solo pochi dettagli” (Di lunedì 27 giugno 2022) arrivata l’ufficialità del ritorno di Faivre come nuovo allenatore del Nizza, si fa sempre più imminente anche l’annuncio di Galtier come prossimo allenatore del PSG. A confermarlo, lo stesso presidente dei rossoneri di Francia Jean-Pierre Rivère, che in merito al futuro del suo ormai ex-allenatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Conosciamo già la prossima destinazione di Galtier. Ci sono ancora alcuni piccoli dettagli da risolvere, ma si tratta di una grande opportunità per lui”. Galtier PSG Nizza Toccherà dunque a Christophe Galtier ereditare il posto di Mauricio Pochettino sulla panchina dei parigini. L’annuncio dovrebbe arrivare entro la prossima settimana, così da permettere al nuovo allenatore ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022)ta l’ufficialità del ritorno di Faivre comedel Nizza, si fa sempre più imminente anche l’annuncio di Galtier come prossimodel PSG. Arlo, lo stesso presidente dei rossoneri di Francia Jean-Pierre Rivère, che in merito al futuro del suo ormai ex-ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Conosciamo già la prossima destinazione di Galtier. Ci sono ancora alcuni piccolida risolvere, ma si tratta di una grande opportunità per lui”. Galtier PSG Nizza Toccherà dunque a Christophe Galtier ereditare il posto di Mauricio Pochettino sulla panchina dei parigini. L’annuncio dovrebbere entro la prossima settimana, così da permettere al...

