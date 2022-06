Nicole Kidman e i tanti look diversi negli anni (Di lunedì 27 giugno 2022) Secondo me Nicole Kidman è una delle attrici più belle e di talento della storia di Hollywood. Nel corso degli anni, la star cinquantacinquenne ha recitato in film indimenticabili. È nota per aver subito trasformazioni incredibili per poter presentare la versione migliore possibile del personaggio che deve interpretare. Ma una foto recente ha fatto sì che i fan si chiedessero se dietro ci fosse altro… ShutterstockNei suoi circa 40 anni nell’industria cinematografica, Nicole Kidman, nata alle Hawaii, ha incantato il pubblico con diversi film iconici. Nel 1989 ha sfondato come attrice dopo aver preso parte al film thriller “Ore 10: calma piatta” e la miniserie australiana “Bangkok Hilton”. Dopodiché, ha recitato a fianco a Tom Cruise in “Giorni di tuono”, ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 27 giugno 2022) Secondo meè una delle attrici più belle e di talento della storia di Hollywood. Nel corso degli, la star cinquantacinquenne ha recitato in film indimenticabili. È nota per aver subito trasformazioni incredibili per poter presentare la versione migliore possibile del personaggio che deve interpretare. Ma una foto recente ha fatto sì che i fan si chiedessero se dietro ci fosse altro… ShutterstockNei suoi circa 40nell’industria cinematografica,, nata alle Hawaii, ha incantato il pubblico confilm iconici. Nel 1989 ha sfondato come attrice dopo aver preso parte al film thriller “Ore 10: calma piatta” e la miniserie australiana “Bangkok Hilton”. Dopodiché, ha recitato a fianco a Tom Cruise in “Giorni di tuono”, ...

Pubblicità

danielevairo : Beh,io penso di essere - andreadile : e comunque il correttore del mio telefono cambia nicole kidman in 'bovine midnight' - kidmanarambula : RT @nkidmanbr: 'Doce XVI ?? Lembro-me como se fosse ontem. Para sempre ?????' ??: Nicole Kidman via Instagram - retrocox90s : RT @nkidmanbr: 'Doce XVI ?? Lembro-me como se fosse ontem. Para sempre ?????' ??: Nicole Kidman via Instagram - aldomorris_ : RT @nkidmanbr: 'Doce XVI ?? Lembro-me como se fosse ontem. Para sempre ?????' ??: Nicole Kidman via Instagram -