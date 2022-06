(Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA, 27 GIU - Tra le tante celebrazioni della vittoria azzurra al1982 spicca per fair play quella organizzata questa sera a Roma, a Villa Almone, residenza dell'ambasciatore tedesco. In ...

Pubblicità

glooit : Mundial 82: omaggio agli Azzurri all'Ambasciata di Germania leggi su Gloo -

Agenzia ANSA

ROMA, 27 GIU - Tra le tante celebrazioni della vittoria azzurra al1982 spicca per fair play quella organizzata questa sera a Roma, a Villa Almone, residenza dell'ambasciatore tedesco. In occasione della ricorrenza dei 60 anni della costituzione del comitato ...... Massini coinvolge il pubblico in un viaggio di echi e rimandi, in un grandea Gaber. Ad ... è mercoledì 20 luglio con il giornalista sportivo Federico Buffa che ripercorrerà in 'Italia' ... Mundial 82: omaggio agli Azzurri all'Ambasciata di Germania (v."ANSA-BOX/Mundial 82:docufilm e feste per...'delle 14.20) (ANSA) - ROMA, 27 GIU - Tra le tante celebrazioni della vittoria azzurra al Mundial 1982 spicca per fair play quella organizzata questa ser ...Federico Buffa, giornalista e storyteller, racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio del 1982.