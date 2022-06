Milano, due ragazzi sniffano cocaina nella metro: l'orrore davanti agli altri passeggeri (Di lunedì 27 giugno 2022) Hanno iniziato a stendere delle strisce sullo smartphone, per poi sniffarle, a bordo della metropolitana di Milano , del tutto incuranti della presenza di altri passeggeri. I protagonisti sono due ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022) Hanno iniziato a stendere delle strisce sullo smartphone, per poi sniffarle, a bordo dellapolitana di, del tutto incuranti della presenza di. I protagonisti sono due ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - borghi_claudio : Da quando due anni fa sono arrivati i gechi ?? sul mio balcone a Milano la situazione insetti è notevolmente miglior… - RobertoBurioni : Ieri, mezzanotte passata, di colpo e senza preavviso a Milano non ci sono più taxi. In via Manzoni due americani in… - rotaruchristina : RT @romatoday: In contromano in autostrada si scontra con due auto: ci sono dei morti - adrien_tanza : RT @fralittera: 'Signor Lukaku il gate del volo è il numero 15 non 10.. signor Lukakuuu ma che fa..aspettiii il suo volo per Milano è tra d… -