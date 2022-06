M5S: Di Maio, 'dibattito su 2 mandati? A italiani non frega nulla' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Del dibattito su due mandati" che sta terremotando il M5S "agli italiani non interessa", anzi: "alle prese con le bollette" che schizzano "direi che non gliene frega proprio niente". Così il ministro Luigi Di Maio, parlando con i cronisti. "Io ringrazio tutti quelli che, sul territorio, stanno aderendo al nostro progetto. Dobbiamo guardare avanti, non a dibattiti interni a forze politiche di cui ai cittadini non interessa". L'ultima battaglia in casa M5S "non mi riguarda, dico solo che Ipf continuerà a sostenere il governo, mentre le scaramucce di altre forze politiche indeboliscono il governo e la postura dell'Italia all'estero". Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Delsu due" che sta terremotando il M5S "aglinon interessa", anzi: "alle prese con le bollette" che schizzano "direi che non glieneproprio niente". Così il ministro Luigi Di, parlando con i cronisti. "Io ringrazio tutti quelli che, sul territorio, stanno aderendo al nostro progetto. Dobbiamo guardare avanti, non a dibattiti interni a forze politiche di cui ai cittadini non interessa". L'ultima battaglia in casa M5S "non mi riguarda, dico solo che Ipf continuerà a sostenere il governo, mentre le scaramucce di altre forze politiche indeboliscono il governo e la postura dell'Italia all'estero".

Pubblicità

fattoquotidiano : Patuanelli: “M5s non si sta spegnendo, c’è un tentativo di spegnerlo. Sì ad alleanza con Pd, era Di Maio a voler un… - fattoquotidiano : La fuga di #DiMaio dai #Cinquestelle, movimento dal quale ha avuto tutto e contro il quale oggi dice tutto, è la ra… - ItaliaViva : Il M5S non esiste più, ha concluso il suo ciclo vitale. E abbiamo potuto assistere anche a conversioni strabilianti… - MauroCapozza : RT @DavideR46325615: Scissione M5S, Di Maio: 'Ho ricevuto messaggi minacciosi'. Minacciosi tipo VAI A LAVORARE? - Giovann00341278 : RT @mariamacina: Il M5S non esiste e non perché Di Maio è andato via ma perché è una scommessa persa. Matteo Renzi -