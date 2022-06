(Di lunedì 27 giugno 2022) Il leader di Azione esulta per i sessanta consiglieri eletti, ma Italia Viva lo doppia. Sul "campo largo" dice "no" a Letta, e intanto sostiene i candidati di Pd e M5S

Pubblicità

g_scotti1612 : @MarcoFinizio74 @ilsabino1994 Infatti, dissi subito che serviva il coraggio di andare al voto. Tanto la gente non d… -

ilGiornale.it

...TOMMASI A VERONA Damiano Tommasi è uno dei casi emblematici di queste amministrative, ... Senza dimenticare poi i centristi, da Carloa Matteo Renzi , pronti a far pesare il fatto di ...Inutile l'allarme contro il populismo, lanciato praticamente alla vigilia dell'incredibile... soprattutto, ha trasformato il pessimo ministro dello sviluppo economico - che come dice... L'"exploit" di Calenda è un bluff: ecco perché Anche a Viterbo la lista civica sostenuta da Calenda si ferma all’1,2 ... quello dell’ex ministro non è proprio l’exploit che qualcuno tede a dipingere. Per fare un paragone, il partito di Renzi ne ha ...Come costruire una coalizione, un «campo largo» di destra, poi distruggerla. Quanto al risultato elettorale, si vedrà. Teatro di questa singolare performance politica è Lucca, 89mila abitanti, in Tosc ...