Leonardo Riberti muore a 21 anni durante il ricovero. Il padre: non è suicidio

Leonardo Riberti, un ragazzo ferrarese di 21 anni, faceva l'aiuto cuoco. Amava gli sport, il rugby, la montagna, il mare e le corse in bici, ma dal lockdown qualcosa era cambiato. "Era stato ricoverato in psichiatria diverse volte. Assumeva cannabis e quando lo faceva aveva episodi psicotici forti", ha raccontato il padre Davide Riberti, 57enne avvocato che con il suo legale, Fabio Anselmo, ha presentato una denuncia contro ignoti per omicidio colposo e abbandono di persona incapace.

