Isola dei famosi 2022, i naufraghi esprimono l’ultimo desiderio prima della finale di stasera (Di lunedì 27 giugno 2022) stasera ci sarà la finale dell'Isola dei famosi 2022 e i naufraghi hanno espresso l'ultimo desiderio prima di andare via prima della finale dell'Isola dei famosi 2022 i naufraghi hanno espresso un ultimo desiderio: molti di loro vorrebbero mangiarsi una teglia di pizza, anche se Carmen Di Pietro opterebbe volentieri per un piatto di spaghetti. Nick Luciani, Marialaura de Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro sono i sei naufraghi che stasera si contenderanno il montepremi in palio, molti di loro sono sull'Isola da quasi cento giorni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022)ci sarà ladell'deie ihanno espresso l'ultimodi andare viadell'deihanno espresso un ultimo: molti di loro vorrebbero mangiarsi una teglia di pizza, anche se Carmen Di Pietro opterebbe volentieri per un piatto di spaghetti. Nick Luciani, Marialaura de Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro sono i seichesi contenderanno il montepremi in palio, molti di loro sono sull'da quasi cento giorni ...

Pubblicità

Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - RadiocorriereTv : Dalla #Sardegna nuragica all'isola minoica di #Santorini la vera storia alla base di uno dei più grandi miti di tut… - _Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - tuttopuntotv : Alvin commenta la fine dell’Isola dei Famosi 2022: “Esperienza pazzesca” #isola #IsoladeiFamosi #Alvin - CariaPinuccia : RT @agambella: Il comando ucraino dichiara di aver distrutto il sistema antiaereo Pantsir della Russia sull'isola dei serpenti. È il terzo… -