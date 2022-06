Il Barcellona chiede Maguire per De Jong, la risposta dello United (Di lunedì 27 giugno 2022) Frenkie De Jong resta nel mirino del Manchester United. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Sun, il Barcellona avrebbe chiesto... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Frenkie Deresta nel mirino del Manchester. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Sun, ilavrebbe chiesto...

Pubblicità

MichaoRossit : - TUTTOJUVE_COM : Il Barcellona chiede Maguire in cambio di De Jong: lo United dice no - MinaRaia1 : @SkySport Chiede tempo perché sta aspettando un'offerta del Barcellona, alla Juve non vi vuole andare altrimenti avrebbe detto subito di si - 24live_it : Crescono i contagi Covid, stop ai ricoveri al Cutroni Zodda: il Ministero chiede notizie sulla gestione dell’ospeda… - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Juventus Di Maria chiede tempo e aspetta il Barcellona: tifosi bianconeri furiosi - #Juventus #Maria #chiede #tempo https… -