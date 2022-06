Huawei Nova 10 e 10 Pro prossimi al debutto: li conosceremo il 4 luglio (Di lunedì 27 giugno 2022) I Huawei Nova 10 e 10 Pro sono prossimi a fare il proprio debutto: il produttore cinese ha pubblicato su Weibo una prima immagine ufficiale dei device, la cui data di lancio è prevista per il 4 luglio. Il primo dovrebbe montare uno schermo da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ a 120Hz, mentre il secondo un pannello da 6.78 pollici FHD+ a 120Hz. Il processore di riferimento sarà lo Snapdragon 778G, con connettività 4G (ormai dovreste saperlo tutti: il ban USA continua a dare parecchio disturbo all’OEM, che sta cercando di arrangiarsi come può, dovendo per prima cosa fare a meno della connettività 5G per i propri smartphone, a discapito dell’avanzamento tecnologico che i tempi moderni stanno vivendo) e fotocamere frontali da 60 e 60 + 8MP. La fotocamera posteriore (racchiusa in un anello di colore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) I10 e 10 Pro sonoa fare il proprio: il produttore cinese ha pubblicato su Weibo una prima immagine ufficiale dei device, la cui data di lancio è prevista per il 4. Il primo dovrebbe montare uno schermo da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ a 120Hz, mentre il secondo un pannello da 6.78 pollici FHD+ a 120Hz. Il processore di riferimento sarà lo Snapdragon 778G, con connettività 4G (ormai dovreste saperlo tutti: il ban USA continua a dare parecchio disturbo all’OEM, che sta cercando di arrangiarsi come può, dovendo per prima cosa fare a meno della connettività 5G per i propri smartphone, a discapito dell’avanzamento tecnologico che i tempi moderni stanno vivendo) e fotocamere frontali da 60 e 60 + 8MP. La fotocamera posteriore (racchiusa in un anello di colore ...

