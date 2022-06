Gremio | UFFICIALE | presentato Lucas Leiva L’ex Lazio è tornato in Brasile

(Di lunedì 27 giugno 2022) dopo aver salutato i biancocelestiha fatto ritorno al. La notizia non ha sorpreso i suoi tifosi: che il centrocampista sarebbealle origini per chiudere il cerchio era cosa nota. Adesso a comunicarlo ufficialmente è lo stesso exche – su Instagram – ha pubblicato un video per (ri)presentarsi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lucas Leiva è ufficialmente al Gremio. Il centrocampista tornerà quindi nella squadra brasiliana con cui ha esordito tra i professionisti, firmando un contratto con scadenza dicembre 2023.