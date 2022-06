Galliani: “Pinamonti e Joao Pedro sono difficili per i costi. Noi tendenzialmente avremo un gruppo certamente italiano” (Di lunedì 27 giugno 2022) Adriano Galliani ha parlato del mercato del Monza ai microfoni di Radio Rai, nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport MONDIALI – “Sul mercato faremo anche colpi d’esperienza. Il Monza non dovrebbe avere molti giocatori che andranno al Mondiale. Sarà soprattutto una sosta per noi. Praticamente sarà una doppia preparazione, ora e poi prima di gennaio. Un po’ di esperienza ci vuole, ma soprattutto servono forza e corsa a una neopromossa. Questa sosta di due mesi è la grande novità, più che la partenza una settimana prima ecco”. PRIMI DUE COLPI – “In questo momento abbiamo fatto l’operazione Ranocchia. Oggi Cragno sta facendo le visite mediche e firmeremo il secondo contratto, sono due italianissimi”. ATTACCO – “Pinamonti e Joao Pedro sono difficili per i ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Adrianoha parlato del mercato del Monza ai microfoni di Radio Rai, nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport MONDIALI – “Sul mercato faremo anche colpi d’esperienza. Il Monza non dovrebbe avere molti giocatori che andranno al Mondiale. Sarà soprattutto una sosta per noi. Praticamente sarà una doppia preparazione, ora e poi prima di gennaio. Un po’ di esperienza ci vuole, ma soprattutto servono forza e corsa a una neopromossa. Questa sosta di due mesi è la grande novità, più che la partenza una settimana prima ecco”. PRIMI DUE COLPI – “In questo momento abbiamo fatto l’operazione Ranocchia. Oggi Cragno sta facendo le visite mediche e firmeremo il secondo contratto,due italianissimi”. ATTACCO – “per i ...

