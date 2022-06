Fedez e Ambra Angiolini ai ferri corti? Spunta una clamorosa voce (Di lunedì 27 giugno 2022) Fedez contro Ambra Angiolini? Tutto è possibile, adesso sembra che alla vigilia di X Factor tra i due ci sia una fortissima tensione. Forse irrisolvibile. Ma il marito di Chiara Ferragni fa chiarezza attraverso alcune Stories Instagram e racconta tutta la verità. Andiamo per gradi. Sta per arrivare X Factor, che scalda i motori per l'edizione 2022. Nel programma targato Sky ci saranno anche Ambra, Fedez, Dargen D'Amico, Rkomi. Ma secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbero stati dei problemi: tutto, però legato alle prime registrazioni del programma di Sky. Insomma, tra l'ex di Non è la Rai, la sempreverde Ambra, e Fedez ci sarebbero forti attriti. Ma il condizionale in questi casi è sempre d'obbligo perché ad un certo punto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022)contro? Tutto è possibile, adesso sembra che alla vigilia di X Factor tra i due ci sia una fortissima tensione. Forse irrisolvibile. Ma il marito di Chiara Ferragni fa chiarezza attraverso alcune Stories Instagram e racconta tutta la verità. Andiamo per gradi. Sta per arrivare X Factor, che scalda i motori per l'edizione 2022. Nel programma targato Sky ci saranno anche, Dargen D'Amico, Rkomi. Ma secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbero stati dei problemi: tutto, però legato alle prime registrazioni del programma di Sky. Insomma, tra l'ex di Non è la Rai, la sempreverde, eci sarebbero forti attriti. Ma il condizionale in questi casi è sempre d'obbligo perché ad un certo punto ...

