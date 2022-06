Comunali | Di Maio “Crolla o sparisce chi crea fibrillazioni al Governo”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Anche questi ballottaggi hanno dimostrato che, tra quelli di maggioranza, reggono pochi partiti, cioè quei partiti che stanno continuando a sostenere con convinzione questo, o in molti casi, chi invece non fa altro chereall’azione del”. Lo afferma il ministro degli Esteri e fondatore dei gruppi parlamentari “Insieme per il futuro”, Luigi Di. “Un segnale chiaro da parte dei cittadini, e lo hanno ribadito sia al primo e che al secondo turno di queste amministrative. Siamo in una fase storica dove le ambiguità, i populismi e i sovranismi devono lasciare spazio alla politica della concretezza. Ai cittadini non bisogna offrire show mediatici, ma soluzioni serie”, aggiunge. “Un grosso in bocca al ...